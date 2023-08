Empresarios de ómnibus anuncian la reducción del servicio en un 25% en Tucumán

El representante de Aetat dijo que "si no podemos pagar los insumos mínimos, menos renovar las unidades; y eso nos lleva a una descapitalización. No nos gusta que nos saquen en cara, y con razón, que el servicio no se presta eficientemente. Pero es así. De $500 que cuesta prestar un servicio real y eficiente, recibimos $235, ¿cómo podemos prestar un servicio correcto? Hacemos lo que podemos, y con la plata que recibimos", añadió.