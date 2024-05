Polémica: Pedagogos rechazan la validez de títulos foráneos

Subraya que los títulos universitarios solo pueden tener validez si la Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, se la confiere. “Como esto no ocurre, el Gobierno de la provincia no puede conferirle dicha validación porque no es de su autoridad política y administrativa”, remarcan. “Lo manifestado por Serra genera una información errónea. Esperamos que se corrija”, añade.