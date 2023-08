Se eligió al Mejor Cebador de Mates 2023 y contó su tip infalible para no “lavar” la yerba

Más tarde, Fernández pudo hablar con “La Nación” y contó cuál fue su secreto para no “lavar” la yerba. “Trabajé con la mitad del mate, tratando de no mojar toda la yerba. Siempre mojando el mate a un costadito de la bombilla y con la cantidad justa para no crear una laguna”, contó el ganador indicando que de ese modo la yerba perduraba.