Ocho tips para disfrutar de un buen mate

- OJO CON LA BOMBILLA

Es esencial, no mover la bombilla. Luego de estos pasos, ya se puede cebar y disfrutar del mate perfecto. Una regla de oro es no mover la bombilla y cebar siempre en el mismo lugar. Este movimiento permite que la yerba no se moje en su totalidad y así se puede disfrutar más tiempo de este emblema nacional.