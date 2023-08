La hermana de Thiago Medina se enteró en vivo del embarazo de Daniela Celis: "No sabía nada"

La joven no sabía nada y se enteró por Ángel de Brito mientras estaba en una comunicación telefónica con el conductor al aire de LAM (América). “¿Cómo recibieron la noticia, Cami?”, le preguntó el periodista. “No sé de qué noticia me están hablando. De todos lados me están llamando, pero la verdad no sé nada”, respondió ella.