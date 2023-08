Día del Niño: las ventas cayeron 0,2% en medio de la remarcación de precios por la devaluación

"Hasta el viernes 18, el Día de la Niñez parecía muy tranquilo, pero ya sobre media mañana del sábado los comercios vieron circular el público habitual en busca de regalos. En el balance general no fue un gran año, pero estuvo acorde a las expectativas, que, dado el contexto, no eran alentadoras. Eso explica que, a pesar del resultado, el 64% de los negocios consultados señaló haber vendido igual o más de lo esperado", señaló el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).