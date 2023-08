Qué hay para hacer este domingo en Tucumán

Rocantainer Espacio Bar (avenida Roca Oeste 1.015, Tafí Viejo) celebrará su cumpleaños con un festival de bandas tucumanas desde las 16: actuarán Pistones del Averno, Grizzly Tucumán, Drugos, Bad Sneakers, Barrio, Santo Fumador, Magalén Martínez, DFasados, Equalia y David Corti. Otro festival en la jornada será A Puro Metal, que se realizará en Aguilares con la intervención de Viento de Poder (tributo a Hermética), Heart To Heart, Kara de Perro, Poison Rose, Distorsión y Ancalagón desde las 20, en dirección que será informada por cada grupo. Rock and Lobosy Me Gusta, entre muchos otros, estarán en la Fiesta de la Cerveza de Tafí Viejo, en la Hostería Atahualpa Yupanqui (Paysandú al 2.400). Puntog hará su homenaje a Atraque 77 en José Cuervo (Miguel Lillo 352) con entrada libre y gratuita; mientras que a las 21, en Magic Music Box (José Colombres 427) estará Niño Fuego, con Mito 442 como banda invitada. Desde las 21.30, La Bernabé ofrecerá su tributo a los españoles de La Oreja de Van Gogh en Bar Irlanda (Catamarca 380).