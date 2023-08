Caso Pérez Algaba: un detenido confesó quién mató al empresario y por qué descuartizaron el cuerpo

“Agradezco a la Justicia, a los medios y a quienes estuvieron conmigo, como mis abogados. A través de ellos me enteré por qué estaba detenida, porque no sabía. Me atendieron muy bien en alcandía. Les agradezco a todos por estar conmigo y ver que realmente soy inocente desde el primer momento”, sostuvo la joven ayer por la tarde tras haber salido de prisión.