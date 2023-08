Regional de rugby: líder de una manada de leones hambrientos

“Durante la semana previa me imaginé todos los escenarios posibles. Y uno de ellos era perder y quedarnos afuera. Y me pregunté: ¿perder me iba a condicionar el laburo que habíamos hecho durante todo el año, con vistas a futuro? Y la verdad que no. Estar en semifinales es un objetivo deportivo muy bueno, pero el más importante a la postre es seguir creciendo como equipo y como club. Por eso intenté trabajar con los jugadores también desde ese lugar: desde la derrota, para hacerles entender que estas situaciones pasan y hay que saber afrontarlas. Así fuimos construyendo un equipo sólido y contundente en su propuesta, y terminamos jugando con chicos muy jóvenes para este tipo de torneos. Eso es un valor agregado cuyos frutos los veremos en las próximas temporadas”, enfatizó Bascary.