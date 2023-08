Un agente no identificado desató el pánico en una escuela

Los primeros reportes datan del lunes. “El problema empezó en el turno tarde. Entonces también hubo una evacuación; se informó al Ministerio de Educación y vino gente de Defensa Civil, de Bomberos, del Siprosa y de Gasnor [...]. No es olor, pero hay algo en el ambiente que provoca una irritación en las vías respiratorias. Y no es gas, como se dijo, porque no tenemos gas. Aún así, Gasnor estuvo en la noche del lunes”, advirtió.