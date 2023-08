Las 20 sugerencias para proteger tus datos personales en redes, celulares y aplicaciones y así evitar estafas

● Usá contraseñas seguras con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Al crearlas no utilices datos personales que puedan ser fáciles de adivinar o encontrar. No uses tu nombre, el de tu cónyuge, hijos o mascotas; tampoco fechas de cumpleaños. Cambialas cada 30, 60 o 90 días.