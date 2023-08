La intervención de la Provincia fue clave para desactivar el paro de colectivos en Tucumán

“La misma película”

Desde hace dos semanas los empresarios venían advirtiendo que no contaban con los fondos para abonar los salarios en tiempo y forma porque los subsidios aún no habían impactado en sus cuentas y se demoró la implementación de los nuevos precios del boleto. En consecuencia, los choferes habían anunciado que hoy no habría servicios urbanos, metropolitanos y rurales "hasta que se pague el sueldo correspondiente de julio en su totalidad".