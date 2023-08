Cuándo estará disponible la película Barbie en las plataformas on demand

La cuarta película de Greta Grewig, luego de “Nights and Weekends”, “Lady Bird” y “Mujercitas”, recaudó nada menos que 214 millones de dólares en su primera semana en los cines norteamericanos y ya superó como el séptimo filme del año a otro tanque como “John Wick: Capítulo 4”, que sumó 187 millones. Y está previsto que en breve alcance a “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” de Marvel, según señala el medio especializado Variety.