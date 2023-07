Cano: "El gobierno no combate el delito , lo administra"

"La realidad, contada por los propios protagonistas (los policías), es que no cuentan con las herramientas necesarias para realizar sus recorridas de prevención de los constantes hechos de robos que a toda hora suceden en la provincia. No tienen móviles, ya no cuentan con motos, pero siguen sumando bicicletas. ¿éste es el plan?. Policías que deben comprar sus propios chalecos antibalas si no quieren morir a manos de los delincuentes, que deben adquirir sus propias municiones para las prácticas de tiro y que entienden que no pueden dispararles a los delincuentes porque no se sienten protegidos por sus superiores.