Roberto Bolaño, a 20 años de su muerte: La última entrevista

- ¿Creías que con la prosa no podías profundizar tu sensibilidad?

- La prosa siempre ha exigido más trabajo y, entre otras cosas, estábamos contra el trabajo. Éramos los flojos incansables. Trabajaba cuando no me quedaba más remedio. También aceptábamos vivir con muy poco. Éramos espartanos con los medios de vida pero al mismo tiempo éramos atenienses con los goces de la vida. Pobres pero lujuriosos. Todo eso estaba relacionado con el modelo norteamericano de los hippies, con el mayo del 68, etc.

España