Barbie: la “ola rosa” agotó entradas

A su lado, Luana (10) no para de saltar y arreglar su peinado, una coleta con mechas rosadas y lentejuelas. “Mi mamá me ayudó a buscar este vestido y a pintarme la cara. En casa tengo siete barbies y una luce así, lo que más me gusta de las muñecas es que son bonitas y podemos jugar a muchas cosas”, agrega.