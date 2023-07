Estrena la película de Barbie: cinco curiosidades de la icónica muñeca

Barbara Handler (BH): “Era muy raro. La gente se me acercaba a pedirme un autógrafo. Cuando llegaban y me decían ‘Oh, tú eres la Barbie verdadera’, no podía entenderlo porque ese fue simplemente el nombre que le dieron a la muñeca, pero muchos creían que yo había sido la modelo y que se parecía a mí y que se suponía que yo era ella. Pero eso no es verdad”.