Se viene la noche que Miami esperaba: ¡Messi sale a la cancha!

Dado que Messi acaba de volver de las vacaciones que comenzó tras el amistoso de la Selección con Australia en China, y que lleva sólo un par de prácticas con sus nuevos compañeros, el DT Gerardo Martino anticipó que muy probablemente no lo incluiría entre los titulares. Consciente de que a “Leo” no le gusta salir, y que aún no está para jugar los 90 minutos, prefiere darle acción en el segundo tiempo. Lo mismo vale para Sergio Busquets, quien fue presentado oficialmente el domingo, junto a su amigo y ex compañero en Barcelona.