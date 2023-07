Votá y ayudá a un tucumano a ganar el Mundial de Oratoria

Participación

Al igual que a muchos jóvenes tucumanos, a Leandro el interés por la oratoria se le despertó en la adolescencia. “Comencé a participar de los modelos de Naciones Unidas cuando iba al secundario. Cuando empecé la facultad, busqué un espacio que me permita seguir debatiendo, y descubrí los concursos de derechos humanos [...] todos esos son concursos que van ligados a la oratoria, pero no la tienen como algo central. Esto es diferente -comenta-; es una jornada de dos días; te dan un mes para preparar un discurso sobre el tópico, que cambia año a año. El discurso es de dos minutos; entrás a una sala de Zoom y tenés el contador al costado. Esa es la dificultad, el vivo: tenés solo una oportunidad de hablar. O sea que si te trabás o te excedés, no tenés posibilidad de repetición”.