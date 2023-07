Video: el particular ensayo de Camila Homs de cara al Bailando 2023

Rodrigo De Paul le puso una cautelar a Camila Homs para que no lo nombre en el Bailando

Al que no le habría caído nada bien la participación de Camila en el Bailando es a su ex pareja y papá de sus dos hijos, Rodrigo de Paul, quien actualmente está radicado en Madrid (España). Según contaron semanas atrás en Socios del Espectáculo, el futblista le puso una medida cautelar a la modelo para que no lo pueda nombrar en las clásicas "previas" del programa.