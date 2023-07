Nuevo libro con tres obras de Carlos Alsina

“El eje temático que las une es la contradicción tremenda, dolorosa, de una época que no termina de morir con otra época que no termina de nacer. Esto provoca grandes conflictos y daños para toda la humanidad. Lo artístico expresa un tiempo concreto, que puede ser trascendental en el mejor de los casos, pero que no puede escapar de lo que conoce o intuye: el presente y el pasado. La creación es un destello, un relámpago que ilumina un tiempo determinado”, concluye.