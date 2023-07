Se estrena “Vidas y Muertes de María Nadie”, la triste historia de una de tantas Marías

Al organizar los estrenos del año en la sala, Alsina se planteó si estrenar “Vidas y muertes de María Nadie”, junto a “Réquiem para noches claras” (en cartel), si “esta obra no agobiaría más a nuestro público, ya muy castigado por la situación que vivimos - confiesa-. Y decidí ponerla en escena porque pienso que hay que estar presente en el momento, durante el presente, y no después. Tal situación posterior suele ser más favorecida pues resulta más fácil contar con elementos de valoración tamizados por opiniones de otros o estudios al respecto”. “La urgencia es la urgencia y, si bien con el teatro no concretaremos ningún cambio significativo en la estructura de las relaciones sociales predominantes, sí estoy convencido que una obra vital y valiente puede modificar el curso de una vida. Sin ir más lejos, es mi propio caso personal”, razona.