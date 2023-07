Cae el “blue” por la cercanía del acuerdo con el FMI

En una jornada atípica, las acciones y los bonos de la Argentina finalizaron con importantes mejoras en medio de tomas de posiciones de cara a las próximas elecciones presidenciales. Los ADR en Wall Street subieron hasta 9% y los bonos Globales ganaron 3%. El Banco Central compró U$S 53 millones en el mercado pero la entidad perdió reservas por U$S 187 millones, las que quedaron por debajo de los U$S 26.000 millones.