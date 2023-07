Rugby: piden sanciones para La Querencia

Silvia Urueña, madre del jugador afectado (que debió ser atendido en un hospital de Concepción) decidió reclamar públicamente tras comprobar que no hubo sanciones por parte de la Unión de Rugby de Tucumán. “No se puede permitir que pase algo tan grave y que se haga la vista gorda. Soy tucumana y de Los Tarcos, me crié en el rugby, y si reclamo no es porque quiera dañar a este deporte sino al contrario”, aclaró Urueña, quien se desempeña como subsecretaria de Deporte de la Municipalidad de Salta.