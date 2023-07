Jane Birkin, del cine y la música a un bolso Hermès

En los 80, ya emancipada de su pareja, Birkin continuó trabajando como actriz y cantante, en especial en el campo independiente. Hasta entonces, había estado en los elencos de “Kaleidoscope”, “Wonderwall” y “Slogan”, un gran salto en su carrera que se consolidó cuando actuó en “La piscina” junto a Alain Delon, Maurice Ronnet y Romy Schneider. “Si Don Juan fuera una mujer”, “Muerte en el Nilo”, “La fille prodigue”, “La pirate” (segunda postulación al César), “La Fausse suivante”, “Love on the Ground”, “La Belle Noiseuse” (otra candidatura al César), “Deja todo justo” y “A Soldier’s Daughter Never Cries”, son algunas de las películas en las que participó. Su presencia cinematográfica se cerró en 2016, con “La femme et le TGV”, nominado como mejor cortometraje en los Oscar.