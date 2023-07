Murió la icónica cantante y actriz Jane Birkin

Jane Birkin y la escandalosa polémica por "Je t'aime moi non plus"

Todo se tradujo en algunos títulos que causaron sensación y algún que otro escándalo, en particular con un dúo que dejó huella en la historia de la música francesa, "Je t'aime moi non plus", de 1979, una canción sobre el amor físico escrita originalmente para Bardot en la que las explícitas letras de Gainsbourg se entremezclan con gemidos y gritos de Birkin. La canción fue prohibida por la BBC y condenada por el Vaticano.