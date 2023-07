Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

Charlie trabaja como cobrador para su tío Giovanni en Little Italy, en EEUU. Su deseo es convertirse en un respetado mafioso como su tío, pero su amigo Johnny Boy rompe las reglas y desata la ira de un peligroso prestamista. Para su tercer largometraje -uno de los más memorables e influyentes de su carrera- Martin Scorsese (“Toro salvaje”) regresó al universo de su infancia y al de su ópera prima, “Who's That Knocking at My Door” (1967): los suburbios de Nueva York bajo el dominio de la mafia ítalo americana. Lejos de la épica de las películas de gángsters anteriores, Scorsese se apropia del género con un estilo cuasi-documental, para crear un tipo de realismo veloz, callejero y violento que anida en lo cotidiano.