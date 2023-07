Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

Las cosas no andan nada bien entre las protagonistas de esta road movie dirigida por Paula Hernández. Mientras Stella intenta atravesar el duelo por la pérdida de ese hombre al que conoció poco y nada, Clota se dedica a decirle cosas hirientes y rememorar el pasado hablando pestes de su ex marido, como si no quisiera que su hija fuera una mujer libre e independiente. En ese sentido, el viaje desde Junín hasta la localidad de Costa Bonita, en Necochea, asoma como una salida de la extraña zona de confort en la que están. Película de viajes y clausuras, drama filial atravesado por el duelo con algunos pasos fugaces de comedia romántica.