Barney Google, un personaje de fama mundial

Pasión por tiras cómicas

Nuestra página señalaba sobre De Beck que “cuando era un muchacho en su Chicago natal sabía perfectamente que pensaba ser artista con el andar de los años y naturalmente se veía en su estudio con el pincel en la mano delante de un caballete”; sin embargo esa idea de niño fue mutando hacia las tiras cómicas “que había admirado y que lo había marcado para el porvenir”. Pero su deseo lo llevó a ingresar como estudiante “en la Academia de Bellas Artes de Chicago y donde juró no distraerse con los dibujos cómicos fuera de las horas de clase. Fortificó esa resolución la palabra de uno de sus maestros que tales dibujos no harían más que inclinar a la vulgaridad el estilo del artista”. Pese a esta disposición, “su fantasía no aminoró y al salir de la escuela resolvió volverse hacia el arte cómico hasta poder alquilar un estudio y crear una obra maestra al óleo”.