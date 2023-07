Cae un prófugo por homicidio: “Nunca quise hacerle daño a mi hermano”

“Ese día estuve tomando y me acuerdo que me llamaron para avisarme que había alguien vendiéndole droga a los chicos. Fui y quise ponerle los puntos a esa gente, hice unos disparos al suelo, pero hubo un forcejeo... ¡Nunca le tiraría a mi hermano! éramos muy unidos y sólo yo sé eso. Mi madre está destruida, pero no está enojada conmigo porque sabe que nunca quise hacerle daño a mi hermano”, enfatizó Carlos Ariel Pérez, que por momentos lloró durante la audiencia.