Cavallo, sobre Massa: "Está muy enredado con las ideas que Kicillof le metió en la cabeza a Cristina"

En diálogo con La Nación + (LN+), el ex funcionario afirmó: “Creo que está bien que Massa use los yuanes para no dejar caer la relación con el Fondo Monetario Internacional. Peor sería que lisa y llanamente no hubieran cumplido, porque hubieran caído en default”, analizó Cavallo y agregó que la estrategia del ministro es “jugar” con la preocupación de Estados Unidos respecto a la relación de Argentina con China.