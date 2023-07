Valeria Amaya: “Massa es el abanderado de la inflación en Argentina”

Además, Amaya manifestó su desconfianza respecto de las cifras oficiales. “Los precios aumentan a un ritmo desenfrenado. El poder adquisitivo de los argentinos cayó estrepitosamente y eso afecta la imagen del ministro Massa. El mes que viene hay elecciones, no me sorprendería que el Indec retocara algunos datos para esconder los problemas bajo la alfombra. Pero lo más alarmante es que esos frios números que anuncia el Indec y el oficialismo, son argentinas y argentinos que la pasan mal, que no llegan a fin de mes y caen bajo la linea de pobreza e indigencia”, agregó.