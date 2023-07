Axel Kicillof arremetió contra la oposición: "No podemos permitir que vuelvan a gobernar un país quienes lo desprecian"

Críticas a la oposición

Las declaraciones del ex funcionario nacional van en línea con las del precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, quien cuestionó a los dirigentes de la oposición que "llaman a implosionar todo, como si no hubiera gente adentro" y dijo que al gobierno de Alberto Fernández "le tocó enfrentar una difícil", pero no se "esconde" atrás de las dificultades.