Rodríguez Larreta anunció nueve propuestas económicas para afrontar la inflación

“La inflación es muchísimo más que un número. Es una desgracia cotidiana que nos arruina la vida. Es no poder darles un gusto a tus hijos cuando te lo piden. Es que no te alcance para los remedios. Es comprarte lo que podés en lugar de lo que querés. Es comer peor. Es no tener idea de cómo vas a cubrir tus gastos porque la plata que ganaste trabajando se te escapa de las manos”, remarcó el precandidato presidencial por Juntos por el Cambio (JxC).