Jaldo, sobre las paritarias: "No vamos a dar un peso más del que el Gobierno no pueda dar"

Al ser consultado sobre el rechazo del Frente de Gremios Docentes y la marcha de antorchas que el gremio de ATEP realizará el viernes como forma de propuesta, Jaldo resaltó su postura. "Que haya un pedido y un primer ofrecimiento eso no quiere decir que se tienen que enojar o molestarse o tomar algún tipo de medida que perturbe las paritarias -dijo Jaldo-. Esto es el arte de proponer y escuchar. ATEP marchará el viernes, está dentro de su derecho pero nosotros no vamos a dar un peso más de lo que no podamos dar, porque si hoy marchan por un incremento salarial y damos más y mañana van a marchar porque no cobran el sueldo y eso no lo vamos a permitir", insistió.