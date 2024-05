San Martín de Tucumán tendrá el difícil desafío de dejar atrás una semana para el olvido

Más allá del empate, en Ezeiza el equipo había dejado una endeble imagen y varios aspectos a resolver: no había llegado al arco rival, no había tenido contención en el medio, la defensa había mostrado falencias en la marca y para colmo el equipo perdió la cima de la zona A a raíz de ese 0-0. Con ese panorama, todos imaginaban que un partido eliminatorio era el momento de cambiar. Sin embargo eso no pasó y el “santo” recibió otro golpe.