Estuvo 50 días desaparecido y la Policía lo encontró oculto y vulnerable en una finca de limones

Los familiares, en especial su hermano Ariel Alejandro Pérez, detallaron a la Policía las características del hombre que estaba desaparecido. "Mide 1.70 metros de estatura, de contextura anatómica normal, no posee tatuajes, no usa lentes, a simple vista no posee ningún tipo de cicatriz. Vestía de un pantalón de jeans de color claro tipo azul, de una camisa rayada de color blanca con detalles en azul, y zapatillas de color oscuras con unos detalles en rojos", dijo en aquel momento Ariel Pérez al describir a su hermano desaparecido. "Ese día salió de su domicilio al trabajo en una empresa citrícola, pero nunca más regresó", explicó su hermano.