Delle Alli, el futbolista que reveló una vida de dolor y abusos

El británico -que compartió plantel en los Spurs con Cristian Romero, Giovani Lo Celso, Erik Lamela, Federico Fazio, Juan Foyth y Paulo Gazzaniga- se armó de coraje y sacó a la luz unas historias estremecedoras de su niñez. “A los seis años abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica y me enviaron a África para aprender disciplina”, explicó Alli, que también fue influenciado para vender drogas. “A los 7 empecé a fumar, a los 11 me colgaron de un puente y a los 12 me adoptó una familia increíble. Si Dios creó a las personas, fueron ellas”, agregó.