Ulises Jaitt lanzó una escalofriante advertencia: "Me quiren callar"

Muerte de Natacha Jaitt: la escalofriante advertencia de su hermano Ulises

"Por investigar la causa de mi hermana Natacha AVISO: No me voy a suicidar, ni ahogar en una bañera. No me voy a pegar un tiro, no me drogo, así que si algo de todo eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit", escribió el hermano de la mediática.