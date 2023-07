El acuerdo con el FMI no se cierra y genera incertidumbre

El otro tema, y que estaría definido según fuentes de Economía, es el monto de los desembolsos, o el desembolso en una sola remisión. La primera idea de Massa es que los U$S 10.000 millones que restaban desembolsar este año llegaran todos juntos, en junio. Pero esto no ocurrió. Luego se habló de que serán U$S 6.000 millones. El ministro confía en estas remesas para robustecer las reservas del Banco Central, pero a la fecha no hay confirmación del Fondo. “La disputa no es por los desembolsos”, repiten cerca de la cartera de Hacienda.