Expectativas por el acuerdo con el FMI mientras las reservas del BCRA se deterioran

- "No tenés más margen de financiamiento de gradualismo", indicó en declaraciones radiales Juan Pablo Ronderos, economista de la Consultora Map."Si no viene el plan de estabilización, yo creo que vamos a un escenario muy difícil de crisis y después una reacción con un plan que administre los costos. Es lógico que los candidatos no hablen del plan porque es muy costoso y para la política es muy difícil vender un contrafáctico", afirmó.