"Ingeniero, usted es muy mentiroso": siguen los cruces entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri

En una pelea virtual que parece no tener fin, Cristina Kirchner atacó a Macri varias veces en un texto más largo que lo habitual en su cuenta oficial de la red social. Primero, por su performance electoral y luego, al insistir con la proscripción judicial. “Hablando de gobiernos desastrosos… Le recuerdo que el único Presidente que se presentó a una reelección y la perdió, fue usted ingeniero. En cambio, Néstor Kirchner, pudiendo haber sido reelecto por amplísima mayoría, decidió no presentarse a la reelección. En cuanto a mí, le recuerdo que no sólo fui la primera mujer electa presidenta, sino que además me reeligieron por el 55% de los votos. Y si ahora no pude presentarme como candidata fue porque los fiscales y jueces que juegan al fútbol en su quinta particular me proscribieron”, anotó.