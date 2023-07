Malena Galmarini cruzó a Mauricio Macri por sus dichos sobre el gasoducto

"No me gusta usar metáforas. Porque, en realidad, cuando hablamos en lenguaje complicado, nuestras seguidoras y seguidores no nos entienden", subrayó Galmarini y concluyó: "Parte de lo que nos ha sucedido en este tiempo es que nos pusimos a filosofar, y debemos hablar como lo hacen nuestros compañeros. Si no hablamos el idioma que la gente comprende, ¿por qué nos votarían?".