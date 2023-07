“Macri revinculó a la Argentina con el mundo, pero el kirchnerismo rompió los lazos”, dijo Faurie

“No tenemos política exterior, es trágico el balance. No tenemos relaciones con Brasil, no tenemos vínculos con Chile, no estamos trabajando activamente dentro del Mercosur”, enumeró Faurie. “Es dramático, porque no tenemos acceso a los mercados; los que tenemos son aquellos que consigue el sector privado por su gran esfuerzo”, agregó el ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto.