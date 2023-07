Los Tarcos es el primero en llegar a la fiesta del Regional

Pasan las fechas y Los Tarcos no parece tener intenciones de aflojar el ritmo. El “rojo” viene atravesando la maratón de la fase clasificatoria del Regional a velocidad de los 100 metros llanos, al punto de ser con distancia el primero en llegar a la fiesta de las semifinales. Efectivamente, con su triunfo por 32-17 sobre Lince en el ex aeropuerto, el puntero no sólo estableció una nueva mejor racha en esta edición (lleva ocho victorias consecutivas), sino que además aseguró su clasificación a los playoffs. En realidad, sólo blindó matemáticamente lo que ya era prácticamente un hecho desde hacía por lo menos dos fines de semana. Con los cinco puntos que cosechó ante los “Grises”, ya le sacó 20 de distancia al quinto, Old Lions (ayer vencido por Natación), cuando quedan 15 en disputa. Y si bien es cierto que aún quedan tres partidos pendientes de la fecha 12, ninguno de los que pelea por entrar a la zona de clasificación puede alcanzar a los “rojos”. Además, en las tres fechas que vienen habrá equipos que se restarán puntos entre sí, por lo que al equipo dirigido por Ricardo Gravano le queda tratar de finalizar primero o segundo para asegurarse la localía en la semifinal.