A Diego y Constanza los unió la amistad y la pasión por navegar

“Fue mejor de lo que esperábamos, porque nosotros corremos en Snipe. Teníamos la esperanza de que saliera el sol, pero el pronóstico nos mintió. Con tanta neblina y lluvia no se veía nada”, sostuvo Iglesias, y no pudo evitar las risas al ser consultado sobre si es pareja de Antonini. “Somos equipo y amigos... Compañeros; hace seis años corremos juntos. Ella navegaba con el hermano, él dejó de competir y yo me ofrecí”, afirmó el salteño.