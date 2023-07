Cartas de lectores: ¿Qué voto castigo?

Con referencia a “El día después” del 30/06 en este espacio, disiento con lo que manifiesta el lector, ya que de “voto castigo” no hubo nada, solo observó que “Juan Pueblo”, en su gran mayoría, no aprendió nada, pese a “estar harto de los agravios, mentiras y dádivas” y yo agrego, robos, corrupción generalizada de ambos lados, del que da y del que recibe, más el desorden total enquistado tanto en las escuelas donde se votó como en la Junta Electoral que “controló“ el Escrutinio final. Más allá de que podría haberse cometido trampas, fraudes, etc., llama la atención que, verdaderamente, se premió el “esfuerzo” de viejos conocidos, que seguirán ocupando bancas como reelegidos o elegidos nuevamente para legisladores, concejales, intendentes, comisionados rurales y sí no lograron “entrar” por el voto, ya se los verá encumbrados en cargos superlativos de oficinas públicas, obviamente sin producir nada, sólo gastos; pero también se destaca la “generosidad” de aquellos a los que “Juan Pueblo” eligió, ya que invaden las reparticiones públicas con sus familiares directos, indirectos, amigos íntimos, etc. Entonces, ¿se puede creer, acaso, que el pueblo aprendió? Yo estimo que no, cuando el lector expresa “...y vencidos que no saben qué es lo que pasó“, también la mayoría de la sociedad se pregunta; ¿cómo es posible que quienes son golpeados por la mediana y extrema pobreza, que molestan a todos los vecinos de diversas localidades haciendo piquetes por reclamos de todo tipo, pongan el voto a favor de los mismos personajes que estuvieron y están gobernando desde siempre? ¿Cómo es que aquellas personas que residen en lugares vulnerables que se inundan con las primeras lluvias, que carecen de un puesto sanitario, de una escuela, de comisaría, etc. vuelvan a elegir a quienes les niegan las infraestructuras básicas para vivir dignamente? Sería largo mencionar todos los incumplimientos de años, economía sin rumbo, inflación, inseguridad, etc., casi 40 de democracia; sin embargo los sientan para que gobiernen nuevamente, para que sigan prometiendo y nunca concretar nada. Para estos casos se dice: “...es un caso de chaleco...” o “...la burra siempre al trigo tira...” Realmente siento decepción porque seguirán por cuatro años y más fortificados, ya que “Juan Pueblo” no los castigó; por el contrario, los premió. ¿Será porque con el dinero de la prometida autovía a Las Termas o de las obras pre-lluvias para evitar inundaciones y roturas de puentes, etc., volverá a los bolsillos de la gente humilde que no aprendió y volvió a elegirlos? ¿O será para las arcas de los funcionarios irresponsables? Que sí se replantean y piensan: “..total, siempre nos votan”. Para que se tenga noción de por qué opino de que se recompensó, premió y se puso alfombra roja a muchos “elegidos”, invito al lector tomar conocimiento de lo que se expresa en páginas 8 y 9, “Las trampas a la Ley” del diario de la misma fecha citada, y quizás tenga un panorama claro de por qué creo que una gran mayoría del Pueblo todavía no aprendió a votar y es lamentable.