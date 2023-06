Cartas de lectores: el día después

Hoy ya todo ha pasado, renace la calma, los melones se acomodaron en el carro; salieron 11 y 11 a la cancha, el partido ya se jugó, el escrutinio terminó, hubo vencedores que celebraron y vencidos que no saben qué es lo que pasó. ¿Todavía no se replantearon ni pensaron que “Juan Pueblo “ ya aprendió y está harto de los agravios, las mentiras y las dádivas? Les recibió a todos de todo y votó a quien quiso y con el troquel se hicieron un picnic; cobraron hasta tres veces por su fotocopiado y están entusiasmados preguntando de las próximas elecciones. Hubo traición por doquier; lo malo es que ya empezaron a desmantelar oficinas y lugares de trabajo; tarde se acordaron de trabajar y de hacer obras. Amigos, la suerte ya está echada, no se olviden del voto castigo. ¡Ah! Si piensan volver a pedir que les devuelvan los sobres con plata y papelitos de colores y los bolsones, les aconsejo que no lo hagan; tienen cuatro años para reflexionar y recuerden: mejor que decir es hacer y en boca cerrada no entran moscas. Sólo nos queda seguir pechando el carro, pero todos para el mismo lado, para el bien de la provincia.