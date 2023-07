Piñón Fijo reapareció y habló de la escandalosa pelea con sus hijos: ¿qué dijo?

Tampoco le contestó a quienes lo señalan de maltratador y ni quiso mandar mensajes públicos a su familia. “No voy a decir nada. Y, ¿cómo no voy a amar a mi hija? No voy a hablar del tema, porque esto hay que hablarlo puertas adentro de la familia. No es un medio válido la tele o las redes... Eso sí uno aprendió a manejarlo y a tratar de ser respetuoso, porque muchas cosas que uno diga son fragmentadas y eso hiere a otro que uno ama”, subrayó.