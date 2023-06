La hija de Piñón Fijo contó por qué expuso la interna familiar: “Lo hice para cuidar a mis hijos”

Esa publicación se desató una interna familiar y su hija lo acusó de “maltratador”. Un año después, Sol contó cómo es su situación actualmente. “Yo he decidido no hablar del tema más de lo que ya hablé, más de lo que me expuse, no quise hacerlo en su momento, pero no me quedó más remedio, y desde ese instante he decidido no exponerme más”, comenzó la joven en diálogo con Mitre Live.